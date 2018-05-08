Mustafa Kaplan'dan Ümit Özat'a cevap

Teknik direktör Kaplan, 12 yıldır Gençlerbirliği camiası içinde yer aldığını hatırlatarak, "Özat'ın açıklamalarına hem üzüldüm hem şaşırdım." dedi.

Gençlerbirliği Kulübünde önceki yıllarda birçok görevde bulunduğunu aktaran Kaplan, "Ben bu kulüp için futbolcu da izledim, genel menajerlik de yardımcı antrenörlük de teknik direktörlük de yaptım. Hacettepe'den 5 futbolcuyu Gençlerbirliği'nin A takımına götürdüm. Rahmetli başkanımız İlhan Cavcav, bana 'gel' dedi geldim, 'git' dedi gittim. 11 yıldır ekmeğini yediğim kulübüme asla ama asla ihanet etmem." diye konuştu.

Ümit Özat'ın kendisine yönelttiği suçlamaların saçma ve altının boş olduğunu vurgulayan Kaplan, "Ligin bitmesine iki hafta kalmış, takımın 30 puanı var. Son iki haftayı galibiyetle kapatması durumunda ligde kalma ihtimali bile hala geçerli. Sen takımın hocası olarak hala Mustafa Kaplan'a suçlamalarda bulunuyorsun. Gençlerbirliği henüz düşmüş falan değil. Bunlar Gençlerbirliği gibi büyük bir takımın hocasına yakışmayacak hareketler." ifadelerini kullandı.

Kaplan, Özat'ın kendisine yönelttiği 'Demir Grup Sivasspor yenilgisi sonrasında darbuka çaldı' suçlamasını kabul etmediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kendisinin bana yönelttiği hiçbir suçlama gerçek değildir. Hiçbirini kabul etmem de mümkün değildir. Gençlerbirliği için daha önce oyuncu takip ettiğim doğru, fakat yıllardır sadece Hacettepe için emek veriyorum ve tüm zamanımı bu kulübe ayırıyorum. Gençlerbirliği için yaklaşık 2 yıldır futbolcu izlemedim ve transferde rol almadım. Bu yıl yapılan transferlerin hiçbiriyle alakalı ne bir yurt dışına çıkışım ne de raporum oldu. Yapılan transferlerin en ufak yerinde bile bulunmayan bir insan, bu transferlerden nasıl para kazanabilir. Bunlar tamamen hayal ürünü açıklamalardır."

Kaplan, Ankara futbolu ve özellikle Gençlerbirliği'nin başarısı için emek vermekten gururlu olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde gerek antrenman sahasında gerekse de kulüp binasında oturup konuştuğum bir insanın, bu suçlamaları yapmasını aklım almıyor. Kendisi, sürekli bana teknik adamlığımı beğendiğini ve bu kulüpte güzel işler yaptığımı söyledi. Bunları maç sonunda yayıncı kuruluşa da açıkladı. Bu camia içinde yer alan herkes gibi benim de tek düşüncem ve isteğim Gençlerbirliği'nin başarısıdır. Madem bana 'yenilgi sonrası darbuka çaldı' veya 'transferlerden para götürdü' suçlamaları yöneltiliyor, o zaman bunlar muhatabı tarafından ispat edilmek zorundadır. Ümit hoca, elinde olduğunu iddia ettiği görüntüleri tüm futbol ailesiyle paylaşsın. Gençlerbirliği'nin çok kaliteli ve futbolu iyi bilen taraftar grupları vardır. Taraftarımız benim bu kulüp için neler yaptığımı iyi bilir. Böyle işlerin içinde yer almadım asla da almayacağım."