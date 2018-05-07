Beşiktaş 2 - Kayserispor 0
Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia (84' Mustafa Pektemek), Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (90' Cyle Larin), Gary Medel, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Vagner Love (63' Necip Uysal)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Tiago Lopes, Ryan Mendes (72' William De Amorim), Fernando Boldrin, Şamil Cinaz, Stephane Badji (60' Güray Vural), Deniz Türüç (67' Artem Kravets), Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin, Serkan Tokat
Goller: DK 31: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 45: Adriano Correia (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 20: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 26: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 30: Stephane Badji (Kayserispor), DK 85: Umut Bulut (Kayserispor)
Kırmızı Kartlar: DK 61: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 90: Umut Bulut (Kayserispor)
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