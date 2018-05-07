Göztepe 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Göztepe ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Göztepe: Beto, Wallace Reis, Sabri Sarıoğlu (84' Muhammed Enes Durmuş), Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Andre Castro, Tayfur Bingöl (58' Demba Ba), Andre Poko, Halil Akbunar, Axel N'gando (73' Yoan Gouffran), Nabil Ghilas
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Adem Büyük (90' Issiar Dia), Eren Tozlu (68' Gilberto), Sadio Diallo (80' Rahman Buğra Çağıran), Aytaç Kara, Azubuike Godson, Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bülent Birincioğlu
Sarı Kartlar: DK 31: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor), DK 61: Andre Poko (Göztepe), DK 75: Nabil Ghilas (Göztepe), DK 83: Demba Ba (Göztepe)
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