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Göztepe 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
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GÖZTEPE 0 - EVKUR Y.MALATYASPOR 0

Göztepe 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Göztepe ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Göztepe 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Göztepe ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Göztepe: Beto, Wallace Reis, Sabri Sarıoğlu (84' Muhammed Enes Durmuş), Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Andre Castro, Tayfur Bingöl (58' Demba Ba), Andre Poko, Halil Akbunar, Axel N'gando (73' Yoan Gouffran), Nabil Ghilas

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Adem Büyük (90' Issiar Dia), Eren Tozlu (68' Gilberto), Sadio Diallo (80' Rahman Buğra Çağıran), Aytaç Kara, Azubuike Godson, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bülent Birincioğlu

Sarı Kartlar: DK 31: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor), DK 61: Andre Poko (Göztepe), DK 75: Nabil Ghilas (Göztepe), DK 83: Demba Ba (Göztepe)

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