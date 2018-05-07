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MKE Ankaragücü 1 - Adana Demirspor 1
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MKE ANKARAGÜCÜ 1 - ADANA DEMİRSPOR 1

MKE Ankaragücü 1 - Adana Demirspor 1

TFF 1.Lig 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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MKE Ankaragücü 1 - Adana Demirspor 1

TFF 1.Lig 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Lukasz Szukala, Erdem Özgenç, Mehmet Sak (88' Mahmut Akan), Yusuf Abdioğlu, Sedat Ağçay, Marc Kibong Mbamba, Arif Morkaya (62' Ferhat Kiraz), Enes Kubat, Mehmet Umut Nayir, Olanrewaju Kehinde (82' İlhan Parlak)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Batuhan İşçiler, Tolgahan Çiçek, Adil Demirbağ, Aydın Yılmaz, Yiğit İncedemir, Abdulkadir Parmak, Kubilay Sönmez (69' Savaş Yılmaz), Atabey Çiçek, Theodore Mendy (62' Mustafa Yılmaz)

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Süleyman Abay, Serkan Gençerler, Selahattin Altay, Emre Malok

Goller: DK 14: Enes Kubat (MKE Ankaragücü), DK 78: Abdulkadir Parmak (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 49: Kubilay Sönmez (Adana Demirspor), DK 61: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü), DK 68: Aydın Yılmaz (Adana Demirspor), DK 68: Marc Kibong Mbamba (MKE Ankaragücü), DK 70: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 87: Adil Demirbağ (Adana Demirspor)

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