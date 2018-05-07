Beşiktaş - Kayserispor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Gary Alexıs Medel Soto, Tolgay Ali Arslan, Domagoj Vıda, Vagner Sılva De Souza, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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