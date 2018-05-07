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Beşiktaş - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
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BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beşiktaş - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Gary Alexıs Medel Soto, Tolgay Ali Arslan, Domagoj Vıda, Vagner Sılva De Souza, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin, Serkan Tokat

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