Göztepe - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Göztepe ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Göztepe: Leo Schwechlen, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Nabıl Ghılas, Axel Thomas Ngando Elessa, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Wallace Reıs Da Sılva, Mılos Kosanovıc, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Evkur Y.Malatyaspor: Khalid Boutaıb, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza, Abdoulaye Sadıo Dıallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bülent Birincioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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