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Göztepe - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
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GÖZTEPE - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Göztepe - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Göztepe ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Göztepe - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Göztepe ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Göztepe: Leo Schwechlen, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Nabıl Ghılas, Axel Thomas Ngando Elessa, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Wallace Reıs Da Sılva, Mılos Kosanovıc, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Evkur Y.Malatyaspor: Khalid Boutaıb, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Aytaç Kara, Arturo Rafeal Mina Meza, Abdoulaye Sadıo Dıallo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bülent Birincioğlu

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