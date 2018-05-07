MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Süleyman Abay yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Erdem Özgenç, Lukasz Szukala, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Lanre Kehinde, Mehmet Umut Nayir, Altay Bayındır, Enes Kubat, Marc Kıbong Mbamba, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Adana Demirspor: Tolgahan Mulla Çiçek, Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Abdulkadir Parmak, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Kurtuluş Yurt, Theodore Bernard Mendy, Aydın Yılmaz, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
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Hakem: Süleyman Abay, Serkan Gençerler, Selahattin Altay, Emre Malok
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