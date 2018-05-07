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MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...
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MKE ANKARAGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Süleyman Abay yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara 19 Mayıs

MKE Ankaragücü: Erdem Özgenç, Lukasz Szukala, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Lanre Kehinde, Mehmet Umut Nayir, Altay Bayındır, Enes Kubat, Marc Kıbong Mbamba, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Adana Demirspor: Tolgahan Mulla Çiçek, Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Abdulkadir Parmak, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Kurtuluş Yurt, Theodore Bernard Mendy, Aydın Yılmaz, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Süleyman Abay, Serkan Gençerler, Selahattin Altay, Emre Malok

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