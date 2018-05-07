Biz gitmez demiştik! Ümit Özat kaldı...

allah bildigi gibi yapsin o yonetimi de gitmeyen ayiyi da bizim yasadigimiz aciyi o da yasasin insallah.

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Mustafa Tanrıverdi

7 Mayıs 201815:22

Kalması yada gitmesi takım için hiç önemi yok takım hocasızda oynasa aynı durumda belki biraz daha iyi olurdu. Artık Ümit Özat ne derse desin Mart karı yağdı onu temizlesin. Bundan sonra ona takım teslim eden yöneticinin aklından zoru olduğunu düşünüyoruz.