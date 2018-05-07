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Biz gitmez demiştik! Ümit Özat kaldı...
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BİZ GİTMEZ DEMİŞTİK! ÜMİT ÖZAT KALDI...

Biz gitmez demiştik! Ümit Özat kaldı...

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor yenilgisinin ardından istifa eden Ümit Özat, görevine devam etme kararı aldı.

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Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından istifa etmişti. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre Ümit Özat istifa kararından geri döndü.



Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Gençlerbirliği 30 puanla 17. sırada bulunuyor.

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3
ayilar
7 Mayıs 201815:23
allah bildigi gibi yapsin o yonetimi de gitmeyen ayiyi da bizim yasadigimiz aciyi o da yasasin insallah.
2
Mustafa Tanrıverdi
7 Mayıs 201815:22
Kalması yada gitmesi takım için hiç önemi yok takım hocasızda oynasa aynı durumda belki biraz daha iyi olurdu. Artık Ümit Özat ne derse desin Mart karı yağdı onu temizlesin. Bundan sonra ona takım teslim eden yöneticinin aklından zoru olduğunu düşünüyoruz.
1
Hakkı
7 Mayıs 201815:15
Şaka gibi :(((
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