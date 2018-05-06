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Gençlerbirliği tesisleri girişinde gergin anlar...
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GENÇLERBİRLİĞİ TESİSLERİ GİRİŞİNDE GERGİN ANLAR...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nde taraftarlar, tesislerin girişinde takım otobüsünü durdurdu.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nde taraftarlar, tesislerin girişinde takım otobüsünü durdurdu.

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın ismini verildiği sezonda ligde kalmak için mücadele eden kırmızı-siyahlı takımda teknik ekip ve futbolcularını taşıyan otobüs, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından İlhan Cavcav Tesisleri'nin girişinde taraftar tarafından karşılandı.

Karşılama sırasında, teknik direktör Ümit Özat'ın yardımcılarından Ferdi Tatlı'nın takım otobüsünün kapısından düştüğü ve yaralandığı öğrenildi.

Ümit Özat, yaptığı açıklamada tesislere girişlerinde kendilerine küfür edildiğini, bunu duyan yardımcısı Ferdi Tatlı'nın da sinirlenerek kapısı açılan otobüsten inmeye çalıştığını ve düşerek kafasından yaralandığını söyledi.

Tesislerin önünde otobüsün durması üzerine yaşanılan gerginliği doğrulayan Özat, "Küfür edildi. Ferdi sinirlendi, otobüsten inmeye çalışırken düştü ve kafasından yaralandı." dedi.

Ferdi Tatlı'nın otobüsün basamaklarında üstlerinden atlayarak inmeye çalıştığını ifade eden Özat, "Otobüsün kapısı açıldı. Nasıl açıldı, onu ben de bilmiyorum. Ferdi, arkadan, önümüze doğru üstümüzden atladı. Asfalta düştü, kafasını vurdu. Gerekli tıbbi müdahale yapıldı. Sağlığı şu anda iyi. Polise gitti, bu olay için şikayette bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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Karaman Beyi
7 Mayıs 201800:53
Sen koskoca takimi tepe taklak başının üstünee düşürdün Ayı Ümit , ferdi düşse ne olur ahmet mehmet düşse yere ne olur? Delikanlıysan sözünde dur diplomanı yırt.
2
Mali
6 Mayıs 201823:43
Ferdi yi bilmem de keşke sen de düşüp her tarafanı kırsaydın
1
MustafaTanrıverdi
6 Mayıs 201823:42
Kimi şikayet edecek kendi düştü diyor. Asfaltı yada kapıyı şikayet edecek galiba
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