﻿
Akhisar Bel. 1 - Galatasaray 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

AKHİSAR BEL. 1 - GALATASARAY 2

Akhisar Bel. 1 - Galatasaray 2

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Akhisar Bel. ile Galatasaray Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

243 Okunma

Akhisar Bel. 1 - Galatasaray 2

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Akhisar Bel. ile Galatasaray Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Dany Nounkeu (87' Daniel Larsson), Miguel Lopes, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Abdoul Sissoko, Helder Barbosa, Soner Aydoğdu (78' Bilal Kısa), Muğdat Çelik, Onur Ayık (74' Olcan Adın), Evgen Seleznyov

Teknik Direktör: Okan Buruk

Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Serdar Aziz (77' Maicon Roque), Martin Linnes, Jason Denayer, Sofiane Feghouli (71' Sinan Gümüş), Ryan Donk, Fernando Reges, Selçuk İnan (71' Yasin Öztekin), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 15: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 18: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 50: Serdar Aziz (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 31: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 33: Ryan Donk (Galatasaray), DK 62: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.), DK 77: Muğdat Çelik (Akhisar Bel.), DK 86: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 90: Milan Lukac (Akhisar Bel.)

Kırmızı Kart: DK 90: Milan Lukac (Akhisar Bel.)

﻿

Akhisar Bel. - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
4
PFDK'ya sevk edilen haftanın şanslı takımları belli oldu!
Galatasaray 2 - Beşiktaş 0
İşte Galatasaray - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Evkur Y.Malatyaspor 0 - Akhisar Bel. 0
İşte Evkur Y.Malatyaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿