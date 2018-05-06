Akhisar Bel. 1 - Galatasaray 2
Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Akhisar Bel. ile Galatasaray Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Dany Nounkeu (87' Daniel Larsson), Miguel Lopes, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Abdoul Sissoko, Helder Barbosa, Soner Aydoğdu (78' Bilal Kısa), Muğdat Çelik, Onur Ayık (74' Olcan Adın), Evgen Seleznyov
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Serdar Aziz (77' Maicon Roque), Martin Linnes, Jason Denayer, Sofiane Feghouli (71' Sinan Gümüş), Ryan Donk, Fernando Reges, Selçuk İnan (71' Yasin Öztekin), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 15: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 18: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 50: Serdar Aziz (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 31: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 33: Ryan Donk (Galatasaray), DK 62: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.), DK 77: Muğdat Çelik (Akhisar Bel.), DK 86: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 90: Milan Lukac (Akhisar Bel.)
Kırmızı Kart: DK 90: Milan Lukac (Akhisar Bel.)
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