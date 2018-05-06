Ümit Özat galiba istifa etti...

Apollo Sakir
7 Mayıs 201801:11
Delikanlilik şovu yapiyor aklisira. Takimin oyunculari birbirine girmis kavga ediyor bu andavalli hala taraf tutuyor. Desene bu adamlardan takim yapamadim sonunda birbirine girdiler diye.Sucluyum diye bas git. Hicbirsey olmadi suc benim bu kadar yani..Enkaz birakmadin arkanda degilmi? Basiretsiz Aymaz herif. Al cam vazoyu cak yere parca parca olsun sen suc bende de cek git sonrada sucumu kabul ettim de siyril gitsin. Arkadan parcalari birileri toplayacak nasilsa.Murat Cavcav sende hayatinin dersini aldin. Her isi ehline birakacaksin. Mesut Hocayi gorevde tutup transferin son 5 gunu kaybolmak yerine 3-4 tane Mesut hocanin istedigi adami alsaydin simdi 8. Veya 10. Bitirmekten bahsediyordun. Bak Alanyayi nerede aldi nereye cikardi. Sende hirs yapma birak bu isi Arda Cakmak ilhan baskanin biraktigi yerden devam etsin. Ankaragucune gelince onlar Umit Ozatin zeka seviyesinin otesinde Dost degil Kankadir.Seneye 1.ligde bu tribunleri her hafta bizimle onlarda doldurur goreceksin.
Kemal
6 Mayıs 201823:00
Bundan hoca olmayacağını ilk Ankaragücü taraftarı anladığı için durmadan Ankaragücü ne sallıyor
Angaralıyız
6 Mayıs 201822:14
Bu şahsiyetin ankara takımlarına uğursuz geldiği resmen tescillendi
Ankaragücünü yönetti sonuç 1.lig
gençlerbirliğini yönetti sonuç 1.lig
ama şahsiyete göre suçlu taraftarlar
Abdurrahman Kirmizi
6 Mayıs 201821:30
Mazeretim var Asabiyim Ben..2 mac kala KOVULDUM takimi ben biraktigimda daha dusmemisti o yuzden diplomami yirtmiyorum..Bundan sonra bu ahmak adama is veren ancak bir o kadar ahmaktir.3. Lig takimini bu adama teslim edenin beynini sorgulamak lazim.
mert
6 Mayıs 201821:24
Yırt hadi diplomanı. Efendi efendi görevini yapacağına sürekli sağa sola sataşarak gündeme gelmeye çalışıyorsun. sonunda takımın başını yedin
Şakir
6 Mayıs 201821:19
Murat abini de almadan gitme. Çok iyi anlaşmıştınız, bir halı saha takımını alır birlikte oyalanırsınız.
GB
6 Mayıs 201821:15
Ankaragücü bizim dostumuzdur. Bunu sen anlayamazsın Fenerbahçe taraftarı !
Cem ÜNER
6 Mayıs 201821:09
Ben düşmeyecek dedim herkese Ümithoca fobilerinden kurtul bence, geçmişle yaşanmaz. Tribünden ilk kez küfür yiyormuşsun gibi yapma...Başarıdızlığın karşılığı siktir git demektir. Taraftarda sana haftalardır siktir ol git dedi. Yani başarısız oldun hoca!.. Emek vermişsindir doğru ama skor alamazsan siktir ol git diyorlar.. haksızlar diyorsan ? Ya bi git hoca...
060
6 Mayıs 201821:08
takımın ruhunu öldürdü. İlker kadar adam olamadı. tribinde ağlayan çocoukların, altyapıdan yetişen ilker gibi oyuncuların hakkını yediniz. utanın be.
Küme düşüren ozat
6 Mayıs 201821:07
Karşılık beklemeden geldin de ne oldu, gece gündüz tesislerde kalsın da ne oldu? Mustafa Kaplan a sataşıyor bir de. Kaplan gibi senin 10 katın transfer harcaması yapsın ama o harcamayı çıkarsın, öyle bir adam gelsin razıyız. Sen 5 kuruş harcama yaptın 1 kuruş kazancın var. Etti eksi 4 kuruş. Mustafa Kaplan 100 lira harcama yaptı, 200 lira kazandı etti 100 lira kar. Hangisi iyiymiş matematik fakiri özat? Sana başka takım çalıştırma bile demiyorum, umarım en kısa sürede medyadan öldüğün haberini okurum. Direkt hayatla ilgili olumsuz temennilerim var seninle ilgili
namert
6 Mayıs 201820:56
o yağmurda 5000 ankara güçlü stada geldi cavcava vefa borcu için sen kimsinki taraftara kızıyosun kendi sahanda rakibine yenildin yüzsüz herif taraftarla uğraşma
Cafer
6 Mayıs 201820:55
La mal sen kimsinde ankaragücünü agzına alıyon evindeki maçları yenil sonra ankaragücüne laf yap demi sen ilk önce kendine bak nerde hata yaptım diye senden bi bok olmaz
Gurbetten
6 Mayıs 201820:44
Gençlerbirliğide bizim Ankaragücüde bizim ebedi iki dost kimse bozamaz
Genclerim
6 Mayıs 201820:41
Sana değil seni oraya koyana lanetler olsun. Şimdi diplamayı değil gtünü yırtsan ne
Cankirili Simsar Seco
6 Mayıs 201820:09
Ankaragucunden dostmu olmaz?? Yoksa senden adammi? Hocalik yetenegin kume dusmeye paralel. 5 kurusluk adam degilsin. Oyunculari ayartip hoca kovdurdun 3. Kere oyle geri geldin cunku ayarttigin oyuncular baskana seni sevdiklerini geri istediklerini soylediler. Senin ne mal oldugunu Ankaragucluler degil butun alem biliyor. Tombalak once bir aynaya bak sonra Ankarada yururken arkana. Ankaragucluler bu sozleri yedirirler adama.Ise yaramaz Tombalak
Özat
6 Mayıs 201820:07
Ankaragücü hasetinden çatlayacaksın
YILIK ARAS
6 Mayıs 201820:06
HEYYY GİDİ DOMBİLİ HEYYY İŞLER İYİ GİDERKEN TAKIM MAÇ KAZANIRKEN İŞİNE ODAKLANMAK YERİNE HABİRE BAŞKA İŞLERLE UĞRAŞTIN ŞENOL GÜNEŞ AŞAĞI BEŞİKTAŞ YUKARI AĞZIN HİÇ DURMADI TABİİ BU ARADA HİÇ BİR ZAMAN FENERBAHÇE GOYGOYCULUĞUNDAN HİÇ VAZGEÇMEDİN ŞİMDİ DİYORSUNKİ GİDİYORUM EEE TAKIM NE OLACAK DÜŞTÜ ÖYLEYSE DİPLOMAMI YIRTARIM DİYORDUN HADİ BAKALIM YIRT GÖRELİM SENİ ADAM LIK ŞENOL GÜNEŞE ÇAKMAYLA SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRMEKLE OLMUYOR YAZIK BİRAZCIK VİCDANIN VARSA YAPTIĞIN ÇİRKİNLİKLERİ DÜŞÜN
Angaralıyız
6 Mayıs 201820:00
Bu şahsiyetten çok bunu bu takımın başına getiren şahsiyetlere bir şeyler demeliyiz. Sonuçta yaşı kadar mazileri dostluk olan iki kulübü birbirine düşürme çabasından başka ki onuda beceremiyor kariyerinde başka hiçbir başarısı olmayan birini takımın başına getirdiler.
Sonuç 1.lig
Angaragüçlü yazdı
6 Mayıs 201819:58
Ümit terbiyesizlik yapma, Bu gün bir Ankaragüçlü olarak maçtaydık.Hemşehrimizi cani gönülden destekledik. Gençlerbirliği bizim, Ebedi dostumuz . Yağmurda desteklemeye gelen taraftarlara saygın olsun be adam.
Ankaragücü
6 Mayıs 201819:57
Cümleyi evirip çevirip Ankaragücüne bağlamış ruh hastası.
Ankira
6 Mayıs 201819:55
Ankaragücü kadar başına taş düşsün bizimle ne alıp veremediğin var anlamadim gitti
Bülent Atlas
6 Mayıs 201819:49
Ajanstan görüntü düştüğünde direk yayınlanacak.
ilkay
6 Mayıs 201819:48
ankaragucuyle aramiza kimse giremez yeterki sen ve baskanin defolup gidin olmuyor sizden artik anlayin
Ali
6 Mayıs 201819:47
Sen kulübü resmen çöplüğe çevirdin içi kokuyor onu nasıl yapalım
taşra
6 Mayıs 201819:46
Hadi oradan.Seni bilmesek.Yalnız o cebe indirdiğin paralar haram zııkım olsun.
Cahil.
hakan
6 Mayıs 201819:45
Ümit hocanın açıklamalarını tamamı yayınlarsan iyi olur klasspor...başkan adayından aylık para alan internet sitesi var dedi...kulüp içindeki yolsuzluklardan söz etti....oyuncu izlemedekilerin indirdikleri paralardan söz etti...