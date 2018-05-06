Pogba sahayı terk etti...

Antalyaspor, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 78. dakikasında Doukara'nın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Gençlerbirliği'nde karşılaşmanın 88'inci dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba'nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.
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