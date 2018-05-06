Pogba sahayı terk etti...

Site Yorumları

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4 GB 6 Mayıs 201823:53 Ne sakatlanması kardeşim. Sakatlanan adam formasını mı çıkartır ? Sahanın kenarında olan doktoru bırakıp soyunma odasına mı gider ? Arkadaşına kızıp formamızı çıkartıyor. Burası çiftlik olmuş. Düştüğümüz durum bunu açık olarak göstermiyor mu ?

3 Hamit Guler 6 Mayıs 201819:14 Iste dusmenin ana sebeplerinden biri...Takim olmayi becerememis ve elindeki kadroyu takim haline getirme yetenegi olmayan hoca bozuntusu sayesinde birbirine ve giydigi formaya saygisi olmayan adamlar toplulugu. Pogba kasitli olarak kendini bir daha bu kulupten iceri giremez durumuna sokmus bile olabilir ama ne olursa olsun sonucta Genclerbirligine yakismayacak cirkin davranislar bunlar. Bu isin sonu Hayirli degil..

2 mert 6 Mayıs 201819:02 pogba boş bir oyuncu ama bu durumda insani davranın. arkadaşınız sakatlanmış sezon başından beri rakibinize göstermediğiniz agresifliği takım arkadaşınıza gösteriyorsunuz. ayıptır adam ne kadar sinirlense az.