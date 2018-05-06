﻿
Pogba sahayı terk etti...
﻿
Site İçi Arama
﻿

POGBA SAHAYI TERK ETTİ...

Pogba sahayı terk etti...

Pogba sakatlandı sahayı terk etti...

4273 Okunma

Antalyaspor, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 78. dakikasında Doukara'nın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği'nde karşılaşmanın 88'inci dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba'nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.

﻿

3
Gençlerbirliği tesisleri girişinde gergin anlar...
26
Ümit Özat galiba istifa etti...
4
Gençlerbirliği 0 - Antalyaspor 1
Gençlerbirliği - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
8
Şehri Müdafaa haktır! Ankaragücü taraftarları Gençlerbirliği maçından...
14
Murat Cavcav: Hayati derecede önemli bir maç
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
4
GB
6 Mayıs 201823:53
Ne sakatlanması kardeşim. Sakatlanan adam formasını mı çıkartır ? Sahanın kenarında olan doktoru bırakıp soyunma odasına mı gider ? Arkadaşına kızıp formamızı çıkartıyor. Burası çiftlik olmuş. Düştüğümüz durum bunu açık olarak göstermiyor mu ?
3
Hamit Guler
6 Mayıs 201819:14
Iste dusmenin ana sebeplerinden biri...Takim olmayi becerememis ve elindeki kadroyu takim haline getirme yetenegi olmayan hoca bozuntusu sayesinde birbirine ve giydigi formaya saygisi olmayan adamlar toplulugu. Pogba kasitli olarak kendini bir daha bu kulupten iceri giremez durumuna sokmus bile olabilir ama ne olursa olsun sonucta Genclerbirligine yakismayacak cirkin davranislar bunlar. Bu isin sonu Hayirli degil..
2
mert
6 Mayıs 201819:02
pogba boş bir oyuncu ama bu durumda insani davranın. arkadaşınız sakatlanmış sezon başından beri rakibinize göstermediğiniz agresifliği takım arkadaşınıza gösteriyorsunuz. ayıptır adam ne kadar sinirlense az.
1
GB
6 Mayıs 201818:40
Böyle başa böyle tarak. Başkanı, hocası kim ki bu çoban başına buyruk hareket etmesin !
﻿