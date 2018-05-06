Fenerbahçe 2 - Bursaspor 1
Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (70' Vincent Janssen), Mehmet Topal, Alper Potuk (46' Mathieu Valbuena), Roberto Soldado (78' Fernandao), Giuliano
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı (20' John Bostock), Ertuğrul Ersoy, Emmanuel Badu (43' Jires Kembo-ekoko), Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Abdullahi Shehu, Moussa Sow
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Bahattin Şimşek
Goller: DK 69: Furkan Soyalp (Bursaspor), DK 71: Moussa Sow (Fenerbahçe), DK 90: Fernandao (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 22: Furkan Soyalp (Bursaspor), DK 54: Mehmet Topal (Fenerbahçe), DK 55: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 62: Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)
Kırmızı Kartlar: DK 83: Cristian Titi (Bursaspor), DK 84: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)
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