Akhisar Bel. - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 32. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisar Bel.: Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Kadir Keleş, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Mustafa Öğretmenoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.