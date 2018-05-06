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Akhisar Bel. - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AKHİSAR BEL. - GALATASARAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Akhisar Bel. ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 32. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisar Bel.: Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Kadir Keleş, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Okan Buruk

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Mustafa Öğretmenoğlu

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