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Gençlerbirliği 0 - Antalyaspor 1
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GENÇLERBİRLİĞİ 0 - ANTALYASPOR 1

Gençlerbirliği 0 - Antalyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

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Gençlerbirliği 0 - Antalyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Florentin Pogba, Zeki Yavru, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Aydın Karabulut (66' Elvis Manu), Marko Milinkovic (80' İlker Karakaş), Aleksandar Scekic (76' Ahmet İlhan Özek), Petar Skuletic

Teknik Direktör: Ümit Özat

Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Musa Nizam (63' Nazim Sangare), Ondrej Celustka, William Vainqueur, Charles Fernando, Maicon Marques (90' Chico), Hakan Özmert (63' Yekta Kurtuluş), Deniz Kadah, Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken, Volkan Bayarslan

Gol: DK 78: Souleymane Doukara (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 46: Musa Nizam (Antalyaspor), DK 55: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 55: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 66: Petar Skuletic (Gençlerbirliği)

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4
Kırmızı kara
6 Mayıs 201819:10
3
GB
6 Mayıs 201818:57
Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. 3 maç galibiyet hayal edenler de asgari bir futbol görüşü yok. Yahu golü kim atacak ? Takımda sanrafor var mı ? Başkan olacak adam bütün yalvarmalarımıza rağmen 3. lig topçusu Deniz Yılmaz'ı aldı. Onu da oynatamadılar. Bize her şey müstahak.
2
Abdurrahman Kirmizi
6 Mayıs 201818:56
Ta en bastan belliydi. Burada duygusal olarak yazan kisiler olarak gozuksekte futbolda hocaligin ve yoneticiligin ne olmasi gerektigini cok iyi bilen sahislariz cogumuz. Takim kurmak cok zor degil.Hani Bel kemigi olmasa vucut dik durmaz hesabi Kaleciden baslayip 2 kaliteli stoper ardindan ortak sahaya kaliteli bir oyun Kurucu ve kalenin yerini bilerek oynayan bir santrafor ile is baslar bunlarin etrafinda takim insa edilir. Yani Baskan bey ve Muhtesem hocasi ne yaptiysa tersi. Baskan olarak sen ne is yaparsin? Kovdugun hocayi hala kulupteki oyuncularinla danisikli olarak Mesut hocayi yerinden edersin sonra piskin piskin verdigin kararla iftihar edersin. Hoca bozuntun basin toplantilarinda ya baska hocalara laf gecirir ya kendi oyuncularini suclar hatta hala kendi kariyerini sisirerek laf ebeligi yapar.3 oyuncuyu carcabuk degisir sonra oyuncudan sakat oynamasini ister. Bugun oldugu gibi iste oyuncuda formasini cikarir kendi oyundan cikar.Koca Genclerbirliginin itibari sokak seviyesinde. Bir an once defolun gidin arkadas yoksa babanin kulubu aldigi yerde birakirsin. Burasi babanin mali degil.Git bir dahada geri gelme.
1
İhtiyar keçi
6 Mayıs 201818:37
Murat,ilk işin rahmetli babanın mezarına gidip takımı önün isminin verildiği sezonda küme düşürdüğüm için özür dileyip derhal istifa etmendir.
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