Gençlerbirliği 0 - Antalyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Florentin Pogba, Zeki Yavru, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Aydın Karabulut (66' Elvis Manu), Marko Milinkovic (80' İlker Karakaş), Aleksandar Scekic (76' Ahmet İlhan Özek), Petar Skuletic
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Musa Nizam (63' Nazim Sangare), Ondrej Celustka, William Vainqueur, Charles Fernando, Maicon Marques (90' Chico), Hakan Özmert (63' Yekta Kurtuluş), Deniz Kadah, Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken, Volkan Bayarslan
Gol: DK 78: Souleymane Doukara (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 46: Musa Nizam (Antalyaspor), DK 55: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 55: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 66: Petar Skuletic (Gençlerbirliği)
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