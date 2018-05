Gençlerbirliği 0 - Antalyaspor 1

2

Abdurrahman Kirmizi

6 Mayıs 201818:56

Ta en bastan belliydi. Burada duygusal olarak yazan kisiler olarak gozuksekte futbolda hocaligin ve yoneticiligin ne olmasi gerektigini cok iyi bilen sahislariz cogumuz. Takim kurmak cok zor degil.Hani Bel kemigi olmasa vucut dik durmaz hesabi Kaleciden baslayip 2 kaliteli stoper ardindan ortak sahaya kaliteli bir oyun Kurucu ve kalenin yerini bilerek oynayan bir santrafor ile is baslar bunlarin etrafinda takim insa edilir. Yani Baskan bey ve Muhtesem hocasi ne yaptiysa tersi. Baskan olarak sen ne is yaparsin? Kovdugun hocayi hala kulupteki oyuncularinla danisikli olarak Mesut hocayi yerinden edersin sonra piskin piskin verdigin kararla iftihar edersin. Hoca bozuntun basin toplantilarinda ya baska hocalara laf gecirir ya kendi oyuncularini suclar hatta hala kendi kariyerini sisirerek laf ebeligi yapar.3 oyuncuyu carcabuk degisir sonra oyuncudan sakat oynamasini ister. Bugun oldugu gibi iste oyuncuda formasini cikarir kendi oyundan cikar.Koca Genclerbirliginin itibari sokak seviyesinde. Bir an once defolun gidin arkadas yoksa babanin kulubu aldigi yerde birakirsin. Burasi babanin mali degil.Git bir dahada geri gelme.