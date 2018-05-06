Gençlerbirliği - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 32. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Aydın Karabulut, Marko Mılınkovıc, Peıle Florentın Pogba, Petar Skuletıc, Zeki Yavru, Stephane Sessegnon
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Wıllıam Vaınqueur, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Souleymane Doukara, Deniz Kadah, Musa Nizam, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken, Volkan Bayarslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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