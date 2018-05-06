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Gençlerbirliği - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gençlerbirliği - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gençlerbirliği - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 32. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Aydın Karabulut, Marko Mılınkovıc, Peıle Florentın Pogba, Petar Skuletıc, Zeki Yavru, Stephane Sessegnon

Teknik Direktör: Ümit Özat

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Wıllıam Vaınqueur, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Souleymane Doukara, Deniz Kadah, Musa Nizam, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken, Volkan Bayarslan

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