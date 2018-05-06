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İşte Fenerbahçe - Bursaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fenerbahçe - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Fenerbahçe - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 32. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado Rıllo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Emmanuel Agyeman Badu, Moussa Sow

Teknik Direktör:

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Bahattin Şimşek

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