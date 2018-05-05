Alanyaspor 1 - Osmanlıspor 1
Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Alanyaspor ile Osmanlıspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Giannis Maniatis, Efecan Karaca (77' Cenk Ahmet Alkılıç), Lucas Villafanez, Isaac Sackey (70' Taha Yalçıner), Emre Akbaba (90' Berkan Emir), Dyanfres Douglas
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan (85' Anıl Karaer), Numan Çürüksu, Luiz Carlos (63' Muhammed Bayır), Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (87' Özer Hurmacı), Adrien Regattin, Tortol Lumanza Lembi, Aminu Umar, Sokol Cikalleshi
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Koray Gençerler
Goller: DK 33: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 49: Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Yalçın Ayhan (Osmanlıspor), DK 12: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 27: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 68: Fabrice N'sakala (Alanyaspor), DK 80: Giannis Maniatis (Alanyaspor), DK 81: Tiago Pinto (Osmanlıspor), DK 83: Lamine Gassama (Alanyaspor), DK 90: Taha Yalçıner (Alanyaspor)
Fikstürü - Puan Durumu
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