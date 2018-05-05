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Alanyaspor 1 - Osmanlıspor 1
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ALANYASPOR 1 - OSMANLISPOR 1

Alanyaspor 1 - Osmanlıspor 1

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Alanyaspor ile Osmanlıspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Alanyaspor 1 - Osmanlıspor 1

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Alanyaspor ile Osmanlıspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Giannis Maniatis, Efecan Karaca (77' Cenk Ahmet Alkılıç), Lucas Villafanez, Isaac Sackey (70' Taha Yalçıner), Emre Akbaba (90' Berkan Emir), Dyanfres Douglas

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan (85' Anıl Karaer), Numan Çürüksu, Luiz Carlos (63' Muhammed Bayır), Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (87' Özer Hurmacı), Adrien Regattin, Tortol Lumanza Lembi, Aminu Umar, Sokol Cikalleshi

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Koray Gençerler

Goller: DK 33: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 49: Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 10: Yalçın Ayhan (Osmanlıspor), DK 12: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 27: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 68: Fabrice N'sakala (Alanyaspor), DK 80: Giannis Maniatis (Alanyaspor), DK 81: Tiago Pinto (Osmanlıspor), DK 83: Lamine Gassama (Alanyaspor), DK 90: Taha Yalçıner (Alanyaspor)

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