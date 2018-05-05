Trabzonspor 2 - Kasımpaşa 5
Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 5-2 kazandı.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Tomas Hubocan, Joao Pereira, Okay Yokuşlu, Filip Novak, Jose Sosa (65' Dame N'doye), Juraj Kucka, Ogenyi Onazi (79' Hugo Rodallega), Olcay Şahan (46' Abdülkadir Ömür), Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, İlhan Depe (81' John Murillo), Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (89' Samuel Eduok), Bernard Mensah (77' Ahmed Ildiz), Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Ceylan
Goller: DK 11: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 17: Filip Novak (Trabzonspor), DK 22: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 45: Bernard Mensah (Kasımpaşa), DK 48: Filip Novak (Trabzonspor), DK 59: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 74: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 37: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 60: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 68: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), DK 71: Ramazan Köse (Kasımpaşa), DK 75: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 77: Burak Yılmaz (Trabzonspor)
Kırmızı Kartlar: DK 77: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 87: Tomas Hubocan (Trabzonspor)
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