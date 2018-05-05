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Trabzonspor 2 - Kasımpaşa 5
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TRABZONSPOR 2 - KASIMPAŞA 5

Trabzonspor 2 - Kasımpaşa 5

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 5-2 kazandı.

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Trabzonspor 2 - Kasımpaşa 5

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 5-2 kazandı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Tomas Hubocan, Joao Pereira, Okay Yokuşlu, Filip Novak, Jose Sosa (65' Dame N'doye), Juraj Kucka, Ogenyi Onazi (79' Hugo Rodallega), Olcay Şahan (46' Abdülkadir Ömür), Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, İlhan Depe (81' John Murillo), Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (89' Samuel Eduok), Bernard Mensah (77' Ahmed Ildiz), Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Ceylan

Goller: DK 11: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 17: Filip Novak (Trabzonspor), DK 22: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 45: Bernard Mensah (Kasımpaşa), DK 48: Filip Novak (Trabzonspor), DK 59: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 74: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 37: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 60: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 68: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), DK 71: Ramazan Köse (Kasımpaşa), DK 75: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 77: Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: DK 77: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 87: Tomas Hubocan (Trabzonspor)

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