Samsunspor 3 - Ümraniyespor 3
TFF 1.Lig 34. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Gökay İravul (87' Furkan Yıldırım), Burhan Arman, Berat Boz, Kenan Karışık (56' Kemal İşlemek), Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Samed Kılıç, Enes İslam İlkin, Göksu Türkdoğan
Teknik Direktör:
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Ümraniyespor: Metin Erol (89' Hüseyin Yılmaz), Mehmet Sedef, Mustafa Çakır, Tarık Tekdal (43' ), Beytullah Ayduvan (74' Kerem Az), Bahadır Taşdelen, Bulut Kaya, Samet Asatekin, Emircan Altıntaş, Serdar Özbayraktar, Jean-armel Drole
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak, Kadir Sağlam
Goller: DK 28: Göksu Türkdoğan (Samsunspor), DK 38: Gökay İravul (Samsunspor), DK 58: Samet Asatekin (Ümraniyespor), DK 67: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), DK 71: Göksu Türkdoğan (Samsunspor), DK 84: Jean-armel Drole (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 50: Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor), DK 52: Mustafa Çakır (Ümraniyespor), DK 70: Mücahit Albayrak (Ümraniyespor), DK 81: Samed Kılıç (Samsunspor)
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