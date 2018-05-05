Boluspor 1 - Denizlispor 0
TFF 1.Lig 34. haftasında Boluspor ile Denizlispor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.
Boluspor: Sabri Can, Göksu Alhas, Renato Arapi (63' İshak Çakmak), Pedro Franco, Caner Cavlun, Andre Santos, Özgür İleri, İrfan Başaran (46' Guido Kocer), Melih Okutan (76' Mutlu Güler), Burak Asan, Ahmethan Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Zeki Ayvaz (81' Hüseyin Altıntaş), Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Alperen Babacan, Veli Acar, Mehmet Akyüz, İsmail Haktan Odabaşı (72' Alperen Yazıcı), Barış Örücü (64' Ziya Alkurt), Taşkın İlter, Ismail Aissati
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın, Erkan Engin
Gol: DK 79: Ahmethan Köse (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 38: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 45: Burak Asan (Boluspor), DK 49: Ahmethan Köse (Boluspor), DK 63: Taşkın İlter (Denizlispor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.