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Boluspor 1 - Denizlispor 0
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BOLUSPOR 1 - DENİZLİSPOR 0

Boluspor 1 - Denizlispor 0

TFF 1.Lig 34. haftasında Boluspor ile Denizlispor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.

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Boluspor 1 - Denizlispor 0

TFF 1.Lig 34. haftasında Boluspor ile Denizlispor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.

Boluspor: Sabri Can, Göksu Alhas, Renato Arapi (63' İshak Çakmak), Pedro Franco, Caner Cavlun, Andre Santos, Özgür İleri, İrfan Başaran (46' Guido Kocer), Melih Okutan (76' Mutlu Güler), Burak Asan, Ahmethan Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Denizlispor: Zeki Ayvaz (81' Hüseyin Altıntaş), Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Alperen Babacan, Veli Acar, Mehmet Akyüz, İsmail Haktan Odabaşı (72' Alperen Yazıcı), Barış Örücü (64' Ziya Alkurt), Taşkın İlter, Ismail Aissati

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Hakem: Özgüç Türkalp, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın, Erkan Engin

Gol: DK 79: Ahmethan Köse (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 38: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 45: Burak Asan (Boluspor), DK 49: Ahmethan Köse (Boluspor), DK 63: Taşkın İlter (Denizlispor)

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