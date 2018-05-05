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Altınordu 1 - BB Erzurumspor 1
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ALTINORDU 1 - BB ERZURUMSPOR 1

Altınordu 1 - BB Erzurumspor 1

TFF 1.Lig 34. haftasında Altınordu ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altınordu 1 - BB Erzurumspor 1

TFF 1.Lig 34. haftasında Altınordu ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Berkay Samancı, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Metin Yüksel, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Mert Nobre

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan, Alper Çetin

Goller: DK 56: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 83: Kerim Avcı (Altınordu)

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