Altınordu 1 - BB Erzurumspor 1
TFF 1.Lig 34. haftasında Altınordu ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Berkay Samancı, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Barış Alıcı, Mirkan Aydın
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Metin Yüksel, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Mert Nobre
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan, Alper Çetin
Goller: DK 56: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 83: Kerim Avcı (Altınordu)
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