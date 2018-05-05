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Çaykur Rizespor 4 - Gazişehir Gaziantep FK 2
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ÇAYKUR RİZESPOR 4 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 2

Çaykur Rizespor 4 - Gazişehir Gaziantep FK 2

TFF 1.Lig 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep FK Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-2 kazandı.

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Çaykur Rizespor 4 - Gazişehir Gaziantep FK 2

TFF 1.Lig 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep FK Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-2 kazandı.

Çaykur Rizespor: Cihan Topaloğlu, Özgür Çek, Ümit Kurt, Koray Altınay, Marwane Saadane, Recep Niyaz, Robin Yalçın, Lincoln Henrique, Vedat Muriqi, Oğulcan Çağlayan, Braian Samudio

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gazişehir Gaziantep FK: Necati Yılmaz, Sinan Osmanoğlu, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Muhammet Ertürk, Murat Ceylan, Yasin Palaz, Prince Segbefia, Samican Keskin, Serdar Deliktaş, Ermin Zec

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Furkan Ürün, Serdar Akkoçoğlu

Goller: DK 14: Sinan Osmanoğlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 40: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 42: Muhammet Ertürk (Gazişehir Gaziantep FK), DK 45: Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), DK 69: Ümit Kurt (Çaykur Rizespor), DK 82: Furkan Şimşek (Çaykur Rizespor)

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