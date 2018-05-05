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Samsunspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
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SAMSUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Samsunspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Samsunspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Samsunspor: Ahmet Burak Solakel, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Gökay Iravul, Burhan Arman, Berat Boz, Samed Hakan Kılıç, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin

Teknik Direktör:

Ümraniyespor: Metin Erol, Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Serdar Özbayraktar, Mehmet Seyfettin Sedef, Boza Jean Armel Drole, Samet Asatekin, Beytullah Ayduvan, Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak, Kadir Sağlam

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