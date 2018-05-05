Boluspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 34. haftasında Boluspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Göksu Alhas, Renato Arapı, Özgür İleri, İrfan Başaran, Melih Okutan, Pedro Camılo Franco Ulloa, Andre Clarındo Dos Santos, Ahmethan Köse, Burak Asan, Sabri Can, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Veli Acar, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz, Bariş Örücü, Zeki Ayvaz
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın, Erkan Engin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.