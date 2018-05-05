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Boluspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
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BOLUSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Boluspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında Boluspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında Boluspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Göksu Alhas, Renato Arapı, Özgür İleri, İrfan Başaran, Melih Okutan, Pedro Camılo Franco Ulloa, Andre Clarındo Dos Santos, Ahmethan Köse, Burak Asan, Sabri Can, Caner Cavlun

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Veli Acar, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz, Bariş Örücü, Zeki Ayvaz

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Hakem: Özgüç Türkalp, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın, Erkan Engin

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