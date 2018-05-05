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Alanyaspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALANYASPOR - OSMANLISPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Alanyaspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Alanyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Alanyaspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Alanyaspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 32. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Musa Çağıran, Amınu Umar, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Luız Carlos Martıns Moreıra, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Koray Gençerler

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Osmanlıspor 1 - M.Başakşehir 4
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Kayserispor 1 - Alanyaspor 2
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