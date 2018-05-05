Alanyaspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Alanyaspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 32. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Lamine Gassama
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Musa Çağıran, Amınu Umar, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Luız Carlos Martıns Moreıra, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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