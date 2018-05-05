Trabzonspor - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Trabzonspor: Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Ogenyı Eddy Onazı, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Syam Habıb Ben Youssef, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Ceylan
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