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Trabzonspor - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...
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TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Trabzonspor - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Trabzonspor: Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Ogenyı Eddy Onazı, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Syam Habıb Ben Youssef, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Ceylan

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