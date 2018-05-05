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K Karabükspor 0 - Atiker Konyaspor 1
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K KARABÜKSPOR 0 - ATİKER KONYASPOR 1

K Karabükspor 0 - Atiker Konyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında K Karabükspor ile Atiker Konyaspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.

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K Karabükspor 0 - Atiker Konyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında K Karabükspor ile Atiker Konyaspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.

K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Tayyib Talha Sanuç, Murat Akın (63' Leandrinho), Luis Ibanez, Alican Karadağ (46' Cem Özdemir), Andrey Bliznichenko (83' Herve Kage), Hamidou Traore, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak (44' Ferhat Öztorun), Ali Turan, Nejc Skubic, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner (65' Vedat Bora), Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Moryke Fofana, Deni Milosevic, Samuel Eto'o (75' Adis Jahovic)

Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Kısal, Abdulkadir Bitigen

Gol: DK 37: Samuel Eto'o (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 21: Alican Karadağ (K Karabükspor), DK 24: Ali Turan (Atiker Konyaspor), DK 52: Tayyib Talha Sanuç (K Karabükspor), DK 55: Hamidou Traore (K Karabükspor), DK 72: Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor), DK 79: Ergin Keleş (K Karabükspor), DK 81: İshak Doğan (K Karabükspor)

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