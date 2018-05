İsmail Kartal: Bu sezon akıllı adımlar atmalıyız!

İsmail Kartal, Beştepe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında sezon başında sıkıntı yaşayacaklarını tahmin ettiklerini belirterek, "Transfer yasağı vardı. Devre arasında da bu sıkıntılar devam etti, maddi meseleleri problem yaparak aramızdan ayrılanlar oldu." dedi.



Kalan futbolcu gurubunun özverili şekilde çalıştığını ifade eden Kartal, "Yılbaşı tatillerinde bile çalışmayı tercih ettiler. Maddi problemleri hedeflerimizin önüne geçirmedik. Cumhurbaşkanımızın desteği çok önemiydi. İstanbul'da şu an ismini açıklayamayacağım bir arkadaşım da bize çok destek oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Süper Lig'e çıktıkları ilk sezonda şampiyonluğa oynamalarının çok mümkün olmadığına dikkati çeken Kartal, "Çıkar çıkmaz şampiyon olan takım yok. Küçük küçük adımlarla hedefimize yürüyeceğiz. Kadroda gidenler, gelenler deşiklikler olacaktır. Sezonun planlamasını hiç vakit geçirmeden yapmalıyız ama öncelikle şimdi kadromuzda bulunan futbolcularımızın helalliğini almalıyız." ifadelerini kullandı.



"Bu kulübün hala büyük borçları sıkıntıları var." diyen Kartal, şöyle devam etti:



"Ancak Süper Lig'in gelirleri iyi. Oyuncularıyla tesisiyle farklı olmak lazım. Gelirleri iyi kullanan takımlar başarılı oluyor. Bu lig en ufak hatayı kabul etmez. Başarılı olmak için adım adım planlama yapmak ve kaynakları doğru yönetmek lazım."



"BENİM ADIMA BİR SIKINTI YOK"

İsmail Kartal, Ankaragücü'nde devam etme konusunda kendisi adına hiçbir sıkıntı olmadığını vurguladı.



Sezon öncesi eşinin İstanbul'da olmasını istediğini ancak Ankaragücü taraftarını görünce "Başarılı olacağına inanıyorsan devam et." dediğini aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Önce mücadele edecek iyi bir takım kurmak lazım. Tesis bakımından çok sıkıntımız yok. Ankaragücü, rasyonel teknik heyet ve yönetimle her sezon Türk futbolunda örnek gösterilecek bir kulüp haline gelir. Bu sezon akıllı adımlar atmalıyız. Bu seneyi atlattıktan sonra bu kulübün önü açık. Yerli yabancı oyuncu sayısı dengeli olmalı. Tarihi fırsat yakaladık. Süper Lig'de varlığımızı hissetirmeliyiz. Mücadeleci bir takım oluşturacağız. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw arayıp tebrik etti. Kendisiyle buluşacağız. Yeni sezonda oyuncu anlamında destek alacağız."