Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:00'da Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Robın Yalçın, Recep Niyaz, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Oğulcan Çağlayan, Cihan Topaloğlu, Koray Altınay, Lıncoln Henrıque Olıverıa Dos Santos, Özgür Çek, Ümit Kurt
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Murat Ceylan, Serdar Deliktaş, Yasin Palaz, Mustafa Sami Can Keskin, Kossı Prınce Segbefıa, Ermın Zec, Necati Yılmaz, Muhammed Himmet Ertürk, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Furkan Ürün, Serdar Akkoçoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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