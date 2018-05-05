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Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...
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ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep FK maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:00'da Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Robın Yalçın, Recep Niyaz, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Oğulcan Çağlayan, Cihan Topaloğlu, Koray Altınay, Lıncoln Henrıque Olıverıa Dos Santos, Özgür Çek, Ümit Kurt

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gazişehir Gaziantep FK: Murat Ceylan, Serdar Deliktaş, Yasin Palaz, Mustafa Sami Can Keskin, Kossı Prınce Segbefıa, Ermın Zec, Necati Yılmaz, Muhammed Himmet Ertürk, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Furkan Ürün, Serdar Akkoçoğlu

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Çaykur Rizespor 4 - Gazişehir Gaziantep FK 2
Gazişehir Gaziantep FK 0 - Balıkesirspor Baltok 1
Ümraniyespor 0 - Çaykur Rizespor 1
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