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Altınordu - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTINORDU - BB ERZURUMSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 34. haftasında Altınordu ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak Altınordu - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu, Berkay Samancı

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan, Alper Çetin

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