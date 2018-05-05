Altınordu - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak Altınordu - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu, Berkay Samancı
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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