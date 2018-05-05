K Karabükspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 32. haftasında K Karabükspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Hamıdou Traore, Oleksandr Rybka, Murat Akın, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, Alican Karadağ, İshak Doğan, Luıs Ezequıel Ibanez, Andrıı Blıznıchenko
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Ali Turan, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Denı Mılosevıc, Moryke Fofana, Mehdi Bourabıa, Samuel Eto O Fıls, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Kısal, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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