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K Karabükspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...
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K KARABÜKSPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K Karabükspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında K Karabükspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında K Karabükspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Hamıdou Traore, Oleksandr Rybka, Murat Akın, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, Alican Karadağ, İshak Doğan, Luıs Ezequıel Ibanez, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Ali Turan, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Denı Mılosevıc, Moryke Fofana, Mehdi Bourabıa, Samuel Eto O Fıls, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Kısal, Abdulkadir Bitigen

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