﻿
M.Başakşehir 1 - Demir Grup Sivasspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

M.BAŞAKŞEHİR 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 1

M.Başakşehir 1 - Demir Grup Sivasspor 1

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında M.Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

319 Okunma

M.Başakşehir 1 - Demir Grup Sivasspor 1

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında M.Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Eljero Elia (77' Kerim Frei), Marcio Mossoro, Emre Belözoğlu, Edin Visca, İrfan Can Kahveci (90' Gökhan İnler), Rijad Bajic (70' Arda Turan)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Henri Saivet, Delvin Ndinga, Hakan Arslan (46' Robinho), Zoro Cyriac (34' Arouna Kone), Emre Kılınç, Thievy Bifouma (78' Mert Hakan Yandaş)

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz, Ali Şansalan

Goller: DK 14: Rijad Bajic (M.Başakşehir), DK 90: Volkan Babacan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 17: Manuel Da Costa (M.Başakşehir), DK 37: Marcio Mossoro (M.Başakşehir), DK 60: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 68: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)

Kırmızı Kartlar: DK 38: Marcio Mossoro (M.Başakşehir), DK 90: Arda Turan (M.Başakşehir)

﻿

M.Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...
Osmanlıspor 1 - M.Başakşehir 4
İşte Osmanlıspor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
3
Bu bir veda havasıdır!
2
Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿