M.Başakşehir 1 - Demir Grup Sivasspor 1
Süper Lig 2017-2018 32. haftasında M.Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Eljero Elia (77' Kerim Frei), Marcio Mossoro, Emre Belözoğlu, Edin Visca, İrfan Can Kahveci (90' Gökhan İnler), Rijad Bajic (70' Arda Turan)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Henri Saivet, Delvin Ndinga, Hakan Arslan (46' Robinho), Zoro Cyriac (34' Arouna Kone), Emre Kılınç, Thievy Bifouma (78' Mert Hakan Yandaş)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz, Ali Şansalan
Goller: DK 14: Rijad Bajic (M.Başakşehir), DK 90: Volkan Babacan (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Manuel Da Costa (M.Başakşehir), DK 37: Marcio Mossoro (M.Başakşehir), DK 60: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 68: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)
Kırmızı Kartlar: DK 38: Marcio Mossoro (M.Başakşehir), DK 90: Arda Turan (M.Başakşehir)
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