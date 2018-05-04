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Elazığspor 2 - İstanbulspor 2
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ELAZIĞSPOR 2 - İSTANBULSPOR 2

Elazığspor 2 - İstanbulspor 2

TFF 1.Lig 34. haftasında Elazığspor ile İstanbulspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Elazığspor 2 - İstanbulspor 2

TFF 1.Lig 34. haftasında Elazığspor ile İstanbulspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener (62' Ahmet Doğan), Sezgin Coşkun, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Bekmezci, Mertan Caner Öztürk, Halil İbrahim Pekşen, Jeffrey Sarpong, Lamine Diarra (69' Enes Batın Kaplan), Ioan Hora

Teknik Direktör:

İstanbulspor: Okan Koçuk, Oğuzhan Berber (55' Halil Çolak), Kubilay Aktaş, Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu (63' Jean-jacques Bougouhi), Onur Ergün, Ali Dere, Aldin Cajic (77' Muhsin Yıldırım), Eslem Öztürk, Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız, Bilal Köseoğlu

Goller: DK 21: Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), DK 39: Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), DK 86: Jean-jacques Bougouhi (İstanbulspor), DK 90: Jean-jacques Bougouhi (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 30: Lamine Diarra (Elazığspor), DK 50: Ioan Hora (Elazığspor)

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