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Adanaspor 0 - Eskişehirspor 3
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ADANASPOR 0 - ESKİŞEHİRSPOR 3

Adanaspor 0 - Eskişehirspor 3

TFF 1.Lig 34. haftasında Adanaspor ile Eskişehirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-0 kazandı.

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Adanaspor 0 - Eskişehirspor 3

TFF 1.Lig 34. haftasında Adanaspor ile Eskişehirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-0 kazandı.

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz (88' ), Uğur Daşdemir, Ahmet Bahçıvan, Renan Diniz, Atakan Ekiz, Renan Foguinho, Gökhan Süzen, Yener Arıca (77' Mustafa Sevgi), Yusuf Fırat Kaplan (66' Oğuz Han Aynaoğlu), Serhat Tunç, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Eskişehirspor: Gökhan Siverek, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, , Hasan Ayaroğlu, Furgan Polat (82' Cemali Sertel), Fıratcan Üzüm, Andaç Güleryüz (76' Ömer Faruk Canbirdi), İbrahim Halil Öner (83' Ahmet Zeki Barlas), Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Ata Yıldırım, Adem Sarıtaş

Goller: DK 59: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), DK 90: Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), DK 90: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 44: Mehmet Özcan (Eskişehirspor), DK 58: Renan Diniz (Adanaspor), DK 68: Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)

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