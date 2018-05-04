Adanaspor 0 - Eskişehirspor 3
TFF 1.Lig 34. haftasında Adanaspor ile Eskişehirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 3-0 kazandı.
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz (88' ), Uğur Daşdemir, Ahmet Bahçıvan, Renan Diniz, Atakan Ekiz, Renan Foguinho, Gökhan Süzen, Yener Arıca (77' Mustafa Sevgi), Yusuf Fırat Kaplan (66' Oğuz Han Aynaoğlu), Serhat Tunç, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Haberleri İstatistikleri
Eskişehirspor: Gökhan Siverek, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, , Hasan Ayaroğlu, Furgan Polat (82' Cemali Sertel), Fıratcan Üzüm, Andaç Güleryüz (76' Ömer Faruk Canbirdi), İbrahim Halil Öner (83' Ahmet Zeki Barlas), Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Ata Yıldırım, Adem Sarıtaş
Goller: DK 59: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), DK 90: Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), DK 90: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 44: Mehmet Özcan (Eskişehirspor), DK 58: Renan Diniz (Adanaspor), DK 68: Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)
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