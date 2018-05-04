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Balıkesirspor Baltok 4 - Manisaspor 1
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BALIKESİRSPOR BALTOK 4 - MANİSASPOR 1

Balıkesirspor Baltok 4 - Manisaspor 1

TFF 1.Lig 34. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Manisaspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 4-1 kazandı.

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Balıkesirspor Baltok 4 - Manisaspor 1

TFF 1.Lig 34. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Manisaspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 4-1 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen (58' Andrija Vukovic), Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Uğur Aygören, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Muhammed Ali Doğan, Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo (69' Burak Çalık), Sedat Şahintürk (78' Mehmet Boztepe)

Teknik Direktör: Giray Bulak

Manisaspor: Zafer Görgen, Hüseyin Tok, Akın Açık (46' Alper Önal), Kemal Temel, Ömer Mang (17' Berk Cambaz), Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı, Furkan Parsak (77' Ömer Atiş), Ulaş Doğuş Kaya, İlkay Gül, Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör:

Hakem: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım, Hasan Avcı

Goller: DK 27: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 38: Ulaş Doğuş Kaya (Manisaspor), DK 41: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 74: Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok), DK 82: Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kart: DK 63: Berk Cambaz (Manisaspor)

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