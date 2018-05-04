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Gaziantepspor 4 - Giresunspor 5
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GAZİANTEPSPOR 4 - GİRESUNSPOR 5

Gaziantepspor 4 - Giresunspor 5

TFF 1.Lig 34. haftasında Gaziantepspor ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 5-4 kazandı.

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Gaziantepspor 4 - Giresunspor 5

TFF 1.Lig 34. haftasında Gaziantepspor ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 5-4 kazandı.

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Harun Enes Nural, Hüseyin Polat, Cuma Furkan Özyaşar, Mustafa Bayram Çakır, Oktay Aydın, Mustafa Emirhan Özyaşar (77' Zeki Sinanoğlu), Hasan Genç, Mehmet Sait Üzümcü, Yusuf Erdem (72' Yakup Zengin), Erdal Ahmet Özdemir (70' Serhan Yılmaz)

Teknik Direktör:

Giresunspor: Anıl Atağ, Fatih Atik (82' Dmytro Korkishko), Çağlar Birinci, Onur Demir (46' Jones Carioca), Bilal Dizdar, Muhammet Reis, Dodo, Kofi Amoako Atta, Sinan Özkan, Murat Gürbüzerol, Mert Örnek

Teknik Direktör:

Hakem: Burak Şeker, Ahmet Şimşek, Kamil Çetin, Ahmet Turan Timuroğlu

Goller: DK 10: Kofi Amoako Atta (Giresunspor), DK 35: Erdal Ahmet Özdemir (Gaziantepspor), DK 37: Mustafa Emirhan Özyaşar (Gaziantepspor), DK 39: Mehmet Sait Üzümcü (Gaziantepspor), DK 50: Sinan Özkan (Giresunspor), DK 65: Çağlar Birinci (Giresunspor), DK 75: Fatih Atik (Giresunspor), DK 89: Dmytro Korkishko (Giresunspor), DK 90: (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: DK 64: Çağlar Birinci (Giresunspor), DK 78: Hasan Genç (Gaziantepspor)

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