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M.Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...
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M.BAŞAKŞEHİR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

M.Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında M.Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 32. haftasında M.Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Eljero George Rınaldo Elıa, Rıad Bajıc, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, John Boye, Henrı Gregoıre Saıvet, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Delvin Chanel Ndınga, Zoro Cyrıac Gohı Bı

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz, Ali Şansalan

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