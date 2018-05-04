M.Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 32. haftasında M.Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Eljero George Rınaldo Elıa, Rıad Bajıc, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, John Boye, Henrı Gregoıre Saıvet, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Delvin Chanel Ndınga, Zoro Cyrıac Gohı Bı
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz, Ali Şansalan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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