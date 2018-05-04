Elazığspor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 34. haftasında Elazığspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Kadir Bekmezci, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Adem Alkaşi, Ioan Hora, Lamine Dıarra, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Halil İbrahim Pekşen, Sezgin Coşkun, Ahmet Sabri Fener
Teknik Direktör:
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İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Eslem Öztürk, Ali Dere, Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Hakem: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız, Bilal Köseoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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