Adanaspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 34. haftasında Adanaspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Ahmet Bahçıvan, Bilal Yener Arıca, Atakan Ekiz, Yusuf Fırat Kaplan, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Uğur Daşdemir, Serhat Tunç, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Eyüp Arın
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Eskişehirspor: Gökhan Siverek, Fıratcan Üzüm, Hasan Ayaroğlu, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, , Mevlüt Çelik, Semih Güler, İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan, Andaç Güleryüz
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Ata Yıldırım, Adem Sarıtaş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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