﻿
Adanaspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adanaspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında Adanaspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

251 Okunma

Adanaspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında Adanaspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Ahmet Bahçıvan, Bilal Yener Arıca, Atakan Ekiz, Yusuf Fırat Kaplan, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Uğur Daşdemir, Serhat Tunç, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Eskişehirspor: Gökhan Siverek, Fıratcan Üzüm, Hasan Ayaroğlu, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, , Mevlüt Çelik, Semih Güler, İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan, Andaç Güleryüz

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Ata Yıldırım, Adem Sarıtaş

﻿

Eskişehirspor 2 - Boluspor 2
İstanbulspor 4 - Adanaspor 0
İstanbulspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Eskişehirspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
1
Spor Toto 1. Lig'de kritik cumartesi
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿