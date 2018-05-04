Balıkesirspor Baltok - Manisaspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 34. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor Baltok: Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Manisaspor: Hüseyin Tok, Furkan Parsak, Akın Açık, , Ulaş Doğuş Kaya, Asım Hamzaçebi, , İlkay Gül, Kemal Temel, Ömer Buğdaycı, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım, Hasan Avcı
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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