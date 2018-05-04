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Balıkesirspor Baltok - Manisaspor maç kadroları belli oldu...
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BALIKESİRSPOR BALTOK - MANİSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor Baltok - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor Baltok - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 34. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Manisaspor: Hüseyin Tok, Furkan Parsak, Akın Açık, , Ulaş Doğuş Kaya, Asım Hamzaçebi, , İlkay Gül, Kemal Temel, Ömer Buğdaycı, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör:

Hakem: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım, Hasan Avcı

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