İşte Gaziantepspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 17:30'da başlayacak Gaziantepspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantepspor: Mehmet Sait Üzümcü, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Mustafa Emirhan Özyaşar, Musa Emre Yakar, Oktay Aydin, Erdal Ahmet Özdemir, Cuma Furkan Özyaşar, , Yusuf Erdem, Harun Enes Nural
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Muhammet Reis, Murat Gürbüzerol, Sinan Özkan, Kofı Amoako Atta, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Onur Demir, Çağlar Birinci, Fatih Atik, Mert Örnek, Bilal Dizdar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Şeker, Ahmet Şimşek, Kamil Çetin, Ahmet Turan Timuroğlu
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