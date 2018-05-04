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Metin Akyüz'ün acı günü
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METİN AKYÜZ'ÜN ACI GÜNÜ

Metin Akyüz'ün acı günü

Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz'ün acı günü...Akyüz kayınbabası Dursun Ergun vefat etti. 

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Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz'ün acı günü...Akyüz kayınbabası Dursun Ergun vefat etti. 

Klasspor olarak merhuma Allah'tan rahmet, başta Metin Akyüz olmak üzere kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. 

Ankaragücü Kulübü'de yayınladığı mesajla üzüntülerini dile getirdi. 

Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Başkan Yardımcımız Metin Akyüz’ün değerli kayınbabası Dursun Ergun’nun vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, Akyüz ve Ergun ailelerine başsağlığı dileriz.

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muhittin demircan
4 Mayıs 201815:53
abim başkanım başın sağolsun cennet mekanı olsun el fatiha amin
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