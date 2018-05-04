Şampiyonların özel misafirleri vardı!

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ve UNICEF’in ortaklığıyla Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından yürütülen proje kapsamında mülteci çocuklar, Beştepe Tesisleri’ne gelerek Ankaragücü ile buluştular...

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin Altındağ Al Farah (Mutluluk) Çocuk ve Aile Merkezi’ndeki 12 çocuk, şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan futbolcuları ve teknik ekip ile bir araya geldi. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın öncesinde gerçekleşen buluşmaya katılan ve sarı-lacivertli atkılar takan çocuklar, antrenman sahasının girişinde tek tek futbolcular ile tokalaşarak şampiyonluktan dolayı tebrik etti.

Teknik Direktör İsmail Kartal’a çiçek takdim eden mülteci çocuklar, takıma baklava ikram ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.