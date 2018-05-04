Mehmet Yiğiner, Adana Demirspor maçında tribünde olabilecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişikliğe gitti.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, FDT'nin 97/3. maddesinde değişikliğe gidildiği duyuruldu.
Yapılan değişiklikle FDT'nin 97/3. maddesi şöyle:
"Kulüp başkanlarının hak mahrumiyeti cezaları; play-off finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği müsabakanın oynandığı güne denk gelmesi halinde müsabaka günü infaz edilmez."
Bilindiği gibi Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Denizlispor maçında yaşanan olaylardan dolayı 150 gün hak mahrumiyeti almıştı. Ancak bu kararla birlikte Başkan Yiğiner, Ankaragücü'nün şampiyonluk kupasını alacağı Adana Demirspor maçında statta olabilecek.
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