TFF 2. ve 3. Lig'de play-off tarihleri açıklandı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonu play-off tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde ilk maçların 10 Mayıs, rövanşların ise 14 Mayıs'ta oynanacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, TFF 2. Lig play-off yarı final mücadeleleri 18 ve 22 Mayıs tarihlerinde, TFF 3. Lig play-off yarı final müsabakaları ise 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

İki ligdeki play-off final maçlarının tarih ve yerleri ise daha sonra ilan edilecek.