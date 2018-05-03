TFF 2. ve 3. Lig'de play-off tarihleri açıklandı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonu play-off tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde ilk maçların 10 Mayıs, rövanşların ise 14 Mayıs'ta oynanacağı kaydedildi.
Açıklamaya göre, TFF 2. Lig play-off yarı final mücadeleleri 18 ve 22 Mayıs tarihlerinde, TFF 3. Lig play-off yarı final müsabakaları ise 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
İki ligdeki play-off final maçlarının tarih ve yerleri ise daha sonra ilan edilecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.