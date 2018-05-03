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TFF 2. ve 3. Lig'de play-off tarihleri açıklandı
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TFF 2. VE 3. LİG'DE PLAY-OFF TARİHLERİ AÇIKLANDI

TFF 2. ve 3. Lig'de play-off tarihleri açıklandı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonu play-off tarihleri belli oldu.

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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonu play-off tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde ilk maçların 10 Mayıs, rövanşların ise 14 Mayıs'ta oynanacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, TFF 2. Lig play-off yarı final mücadeleleri 18 ve 22 Mayıs tarihlerinde, TFF 3. Lig play-off yarı final müsabakaları ise 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

İki ligdeki play-off final maçlarının tarih ve yerleri ise daha sonra ilan edilecek.

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