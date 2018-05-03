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Manisa'da şampiyonluk kutlamalarının cezası belli oldu...
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MANİSA'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARININ CEZASI BELLİ OLDU...

Manisa'da şampiyonluk kutlamalarının cezası belli oldu...

PFDK'da kombine bilet sahibi Ankaragücü, Manisa'da şampiyonluk maçına giden taraftarlara yeni sezon ilk deplasman maçına giriş yasağı geldi...

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PDFK'nın kararı şu şekilde...

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.04.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR- MKE ANKRAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Cankirili Simsar Seco
3 Mayıs 201818:01
Dunyada esi gorulmemis bir sacmalik ornegi..anca bizim ulkede olabilirdi zaten..Acaba kupa kaldirma toreninde tezahurat yaparsak seneye kac macimizi seyircisiz oynatir bunlar?? FB 3 macla kurtarmis..
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