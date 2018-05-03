Manisa'da şampiyonluk kutlamalarının cezası belli oldu...

PDFK'nın kararı şu şekilde...

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.04.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR- MKE ANKRAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,