Şampiyonluk kutlamasına Ankaragüçlü sanatçı...

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irfan

3 Mayıs 201814:08

tüm camiamıza hayırlı olsun. Başkanım pahalı transferler yerine 1, ve 2. ligde kaliteli genç topçular var onları alın. borçtan çok çektik. kulüpler bu tuzağa düştü şimdi çoğu cezalı ve batma noktasında. ör, karşıyaka bir üst ligde iken bir sürü topçu aldı keza eskişehir, manisa. genç topçular var onları bulalım bolu da var erzurumda var (taylan futbolcu)