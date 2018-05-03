Şampiyonluk kutlamasına Ankaragüçlü sanatçı...

Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamalarında Ankaragücü'ne gönül vermiş sanatçılardan Koray Avcı sahne alacak. Ankaragücü Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Koray Avcı'yı duyurdu. Açıklamada Avcı'nın kulüpten herhangi bir para talep etmediği belirtildi. İşte o açıklama:
07-05-2018 Pazartesi akşamı düzenleyeceğimiz şampiyonluk kutlamalarımızda sahne alacak olan Koray Avcı, ulaşım ve konaklama dışında hiç bir ücret talep etmeden birbirinden güzel şarklılarıyla şampiyonluk coşkumuza ortak olacaktır.
Ankaragüçlü Koray Avcı’nın kulübümüzden yüksek miktarda para talep ettiği ile ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar tamamen asılsızdır.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.