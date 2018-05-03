﻿
Şampiyonluk kutlamasına Ankaragüçlü sanatçı...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA ANKARAGÜÇLÜ SANATÇI...

Şampiyonluk kutlamasına Ankaragüçlü sanatçı...

Sevilen sanatçı hiç bir ücret talep etmeden Ankaragücü'nün kutlamalarına katılacak...

1618 Okunma

Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamalarında Ankaragücü'ne gönül vermiş sanatçılardan Koray Avcı sahne alacak. Ankaragücü Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Koray Avcı'yı duyurdu. Açıklamada Avcı'nın kulüpten herhangi bir para talep etmediği belirtildi. İşte o açıklama:

07-05-2018 Pazartesi akşamı düzenleyeceğimiz şampiyonluk kutlamalarımızda sahne alacak olan Koray Avcı, ulaşım ve konaklama dışında hiç bir ücret talep etmeden birbirinden güzel şarklılarıyla şampiyonluk coşkumuza ortak olacaktır.

Ankaragüçlü Koray Avcı’nın kulübümüzden yüksek miktarda para talep ettiği ile ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar tamamen asılsızdır.

﻿

1
Manisa'da şampiyonluk kutlamalarının cezası belli oldu...
4
Şehri Müdafaa haktır! Ankaragücü taraftarları Gençlerbirliği maçından...
2
Ali İnandım "Ankara yeniden güçlendi"
4
PFDK'ya sevk edilen haftanın şanslı takımları belli oldu!
1
Korcan "Bu iş sadece para ile olmuyor"
Bu hafta Klasspor, Sarı-Lacivert
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
irfan
3 Mayıs 201814:08
tüm camiamıza hayırlı olsun. Başkanım pahalı transferler yerine 1, ve 2. ligde kaliteli genç topçular var onları alın. borçtan çok çektik. kulüpler bu tuzağa düştü şimdi çoğu cezalı ve batma noktasında. ör, karşıyaka bir üst ligde iken bir sürü topçu aldı keza eskişehir, manisa. genç topçular var onları bulalım bolu da var erzurumda var (taylan futbolcu)
﻿