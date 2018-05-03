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Şehri Müdafaa haktır! Ankaragücü taraftarları Gençlerbirliği maçından...
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ŞEHRİ MÜDAFAA HAKTIR! ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN...

Şehri Müdafaa haktır! Ankaragücü taraftarları Gençlerbirliği maçından...

Ankaragücü tribün gruplarından Gecekondu, yaptığı açıklama ile pazar günkü maçta Gençlerbirliği'ne destek vereceklerini açıkladı. Açıklama şu şekilde:

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Bizler, hayatımızda “vefa” kelimesinin ne kadar büyük anlam taşıdığını çok iyi biliyoruz. Rahmetli İlhan Başkan’ın kulübümüze yaptığı bir çok destek oldu. 19 Mayıs Stadyumu’nda maddi yükümlülüklerimizi yerine getiremediğimiz için oynayamayacak duruma geldiğimizde kendisi duruma el atmış ve takımımızın 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanmasını sağlamıştır. Bu ve bunun gibi yaptığı birçok iyiliği de hiçbir zaman reklam yapmamıştır. Şimdi, adının verildiği ligde düşme tehlikesi ile karşı karşıya ve bu durum bizleri derinden üzmektedir. Şimdi vefa borcumuzu ödeme sırası bizde! Gelin, hep beraber Antalyaspor maçında Gençlerimizin yanında olalım ve bir katkı da biz sağlayalım. 
Allah’a emanet olun.

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği
Gecekondu

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4
Eskikurt
3 Mayıs 201816:52
Ankaragucunun muhtesem taraftari bizler yillar oncesi Genclerbirligi maclarinada giderdik Ankaragucu deplasmanda oynarken radyodan macini dinlerdik gol attigimizda stadin yuzde yetmisi gol diye ayaga kalkardik bugune geldigimizde Kardesimiz Genclerbirligi zor durumda onlarin yaninda olmak bizlerin asil gorevi olmali insallah taraftarlarimiz Anlalya macinda kardesimizin yaninfa olacak mac kaxanilacatir inssllah onomizdeki sezon Ankaragucu /Genclerbirligi derbisi oynamak nasip olur.
3
irfan
3 Mayıs 201814:10
çok doğru bir karar
2
Profesor Oklitus
3 Mayıs 201813:11
Iste budur. Genclerbirligi taraftari Osmanli macinda Ankarada tek derbi Ankaragucu diye bagiriyordu. Biz Istanbulun yuzsuz riyakar kulupleri degiliz. Ankarada kader ortaklari ve tarih paylasanlariz. Kardesimiz Genclerbirligine destek olmayan bizden degildir. HAYDI GENCLER.
1
06vkr
3 Mayıs 201812:40
Allah hepinizden razı olsun. Ankaragücü Gençlerbirliği her zaman kardeştir. böyle bir şey bekliyordum vefalı kardeş takımımızdan. yine de çok duygulandım. Ankara'da tek derbi de Ankaragücü ve Gençlerbirliğinindir. bizim taraftarımız da derbi de yine Ankaragücü diye bağırır. çünkü aramızda ayrılık hiç bir zaman olmamıştır, olmayacaktır. Şampiyon Ankaragücünü ve vefalı taraftarı tebrik ediyorum. süper lig hayırlı olsun !
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