Şehri Müdafaa haktır! Ankaragücü taraftarları Gençlerbirliği maçından...

Bizler, hayatımızda “vefa” kelimesinin ne kadar büyük anlam taşıdığını çok iyi biliyoruz. Rahmetli İlhan Başkan’ın kulübümüze yaptığı bir çok destek oldu. 19 Mayıs Stadyumu’nda maddi yükümlülüklerimizi yerine getiremediğimiz için oynayamayacak duruma geldiğimizde kendisi duruma el atmış ve takımımızın 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanmasını sağlamıştır. Bu ve bunun gibi yaptığı birçok iyiliği de hiçbir zaman reklam yapmamıştır. Şimdi, adının verildiği ligde düşme tehlikesi ile karşı karşıya ve bu durum bizleri derinden üzmektedir. Şimdi vefa borcumuzu ödeme sırası bizde! Gelin, hep beraber Antalyaspor maçında Gençlerimizin yanında olalım ve bir katkı da biz sağlayalım.

Allah’a emanet olun.

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği

Gecekondu