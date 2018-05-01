PFDK'ya sevk edilen haftanın şanslı takımları belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Trabzonspor saha olayları, Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BURSASPOR Kulübü'nün 30.04.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü görevlisi GÖKHAN TOKCAN'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 30.04.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-GAZİANTEPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. Maddesi ile Yayın Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu İBRAHİM AKDAĞ'ın 28.04.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."​